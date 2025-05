I toni duri non sono diffusi solo tra i bambini. Sono rivolti anche agli insegnanti o provengono addirittura dai genitori. sda

Maltrattati, minacciati, a volte persino aggrediti: i toni nelle scuole stanno diventando sempre più duri, anche in Svizzera. Perfino i genitori intervengono in modo sempre più aggressivo. Gli insegnanti hanno quindi deciso di lanciare l'allarme.

Recentemente diversi media tedeschi hanno lanciato l'allarme. Con titoli come «Bambini fuori controllo», hanno riportato il numero crescente di reati nelle scuole. Va sottolineato che le cifre si basano inizialmente su sospetti di reati, non tutti confermati dai tribunali.

Ma è indubbio che anche in Svizzera i docenti guardano alle loro aule con crescente preoccupazione. Lo studio sulla violenza condotto dall'Associazione svizzera degli insegnanti (LCH), che per la prima volta due anni fa ha analizzato in modo esaustivo il problema della violenza nelle scuole, è fonte di preoccupazione.

I risultati dell'indagine hanno mostrato che due professori su tre hanno subito violenza psicologica o fisica. Sono particolarmente colpiti dalla violenza psicologica, come insulti, minacce o intimidazioni.

«C'è la necessità di aumentare le misure di prevenzione»

Gli episodi recenti dimostrano che la violenza non è affatto un fenomeno solo statistico. Ad esempio a Muttenz, nel semicantone di Basilea Campagna, un alunno ha lasciato una minaccia amorosa in un bagno della scuola, apparentemente ispirata da una pericolosa tendenza di TikTok.

Di recente si sono verificati episodi preoccupanti anche a Coira e Zurigo. A Schwamendingen un uomo è stato trovato gravemente ferito nel cortile di un istituto. In una scuola di Berna è stato necessario smontare le porte dei bagni a causa di ripetuti episodi di violenza e vandalismo.

«Gli ultimi incidenti confermano la necessità di aumentare le misure di prevenzione e protezione», ha dichiarato a blue News Beat Schwendimann, responsabile del settore istruzione della LCH.

I docenti stanno contrastando la crescente violenza con regole di comportamento chiare, un lavoro basato sulla fiducia con gli studenti e una stretta collaborazione con gli psicologi e gli assistenti sociali della scuola.

Ma queste misure da sole non bastano. Schwendimann chiede: «Abbiamo bisogno di pacchetti di misure coordinate a livello cantonale e di un migliore accesso alle risorse per le scuole».

Nessuna questione di genere o nazionalità

Ciò che è particolarmente preoccupante è che la violenza non proviene solo dagli alunni. Come mostra lo studio della LCH, il 36% delle aggressioni proviene dai genitori.

Il caso di un alterco fisico tra una coppia di genitori e un insegnante della scuola Kirchberg, nel Canton Berna, mostra chiaramente quanto si sia abbassata la soglia di inibizione.

«I docenti hanno perso autorità nella società nel suo complesso», afferma il professore di scuola elementare e deputato Manuel C. Widmer al quotidiano «Berner Zeitung».

Secondo Widmer, il problema è particolarmente sentito quando si tratta di passare alla scuola secondaria: «Alcuni genitori non accettano la valutazione del rendimento e vogliono realizzarsi nei loro figli».

Non può quindi confermare che i toni duri provengano principalmente dai ragazzi o dagli stranieri: «La mia esperienza è che si tratta principalmente di una questione di come ci si tratta a casa».

«La violenza può colpire qualsiasi insegnante»

Anche i genitori lanciano l'allarme. A Lachen, nel Canton Svitto, la situazione in una scuola elementare è degenerata a tal punto che i genitori hanno contattato direttamente l'ufficio cantonale per le scuole elementari.

Il presidente della scuola Daniel Heinrich ha ammesso a «March24»: «È ovvio che c'è bisogno di agire».

La sfida è chiara: le scuole senza violenza non sono più una cosa scontata. Per Schwendimann, una cosa è certa: «La violenza può colpire qualsiasi insegnante».

La LCH ha quindi in programma di ripetere lo studio sulla violenza nel 2028 per documentare meglio gli sviluppi e adottare contromisure mirate.