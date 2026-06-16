Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como).

Un’auto con due persone a bordo è caduta nel lago. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata d’urgenza. Secondo quanto scrive l’agenzia italiana ANSA, un uomo risulta invece ancora disperso. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l’elisoccorso.