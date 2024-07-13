Come comunica la Polizia cantonale, una 59enne italiana domiciliata nella regione stava circolando in via Chiasso, verso Osogna.

Poco prima del depuratore ha perso il controllo dell'auto, sbandando a sinistra, invadendo la corsia opposta e, infine, urtando violentemente contro l'angolo di un muro ai lati della carreggiata.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e i soccorritori di Tre Valli Soccorso. È stato tentato di rianimare la donna, ma la 59enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite.

È stato chiesto l'intervento del Care Team, per prestare sostegno psicologico.