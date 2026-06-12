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Canton Uri Axenstrasse: a Sisikon auto si schianta contro un cantiere e prende fuoco – un morto

Lea Oetiker

12.6.2026

La polizia sta indagando, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.
La polizia sta indagando, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.
Polizei Uri

Nella notte tra giovedì e venerdì, sulla Axenstrasse a Sisikon (UR), un'auto ha avuto un incidente ed è completamente bruciata. Una persona ha perso la vita.

12.06.2026, 09:15

12.06.2026, 09:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sulla Axenstrasse a Sisikon un'auto ha avuto un incidente, ha preso fuoco ed è completamente bruciata.
  • Il conducente è deceduto sul posto.
  • La polizia sta indagando, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.
Mostra di più

Nella notte tra giovedì e venerdì, sulla Axenstrasse a Sisikon, nel Canto Uri,  strada molto trafficata poiché asse importante per chi vuole venire in Ticino dalla regioen di Zurigo (o viceversa), si è verificato un incidente stradale mortale, come si legge in un comunicato della polizia.

Poco dopo l'una, una persona, che ancora non è stata identificata, che viaggiava in direzione di Flüelen a bordo di un'autovettura con targa straniera, ha perso il controllo del veicolo nella zona di Rüteli, dopo la galleria del Buggital.

L'auto ha attraversato entrambe le corsie e si è schiantata contro le barriere di un cantiere.

Di conseguenza, il veicolo ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. La persona che si trovava al suo interno è deceduta sul luogo dell'incidente.

Identità della vittima ancora sconosciuta

L'identità della vittima e l'entità dei danni materiali non sono ancora chiare e sono oggetto di indagini in corso.

La Axenstrasse ha dovuto essere chiusa in entrambe le direzioni per circa quattro ore e mezza; è stata predisposta una deviazione.

La polizia cantonale urana, sotto la direzione della procura, ha avviato le indagini sulle dinamiche del sinistro.

Sono intervenuti, tra gli altri, i vigili del fuoco di Altdorf, il servizio di soccorso dell'ospedale cantonale di Uri e diversi enti cantonali e regionali.

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