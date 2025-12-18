Le preferenze di partito sono rimaste pressoché invariate rispetto alle elezioni federali dell'ottobre 2023, secondo il barometro dell'Istituto di ricerca YouGov (foto d'archivio) Keystone

Le preferenze di partito della popolazione avente diritto di voto sono rimaste in gran parte stabili dalle elezioni del Consiglio nazionale dell'ottobre del 2023 e nel quadro generale corrispondono ai risultati elettorali di allora.

Keystone-SDA SDA

È quanto mostra il barometro elettorale dell'Istituto di ricerca YouGov, pubblicato oggi a poco più di metà dell'attuale legislatura. Ci sono tuttavia differenze interessanti.

Attualmente l'UDC ottiene il maggior consenso nell'elettorato svizzero con il 28%, seguita dal PS con il 18%. Il Centro raggiunge poco meno del 15%, il PLR circa il 14%. I Verdi e i Verdi liberali (PVL) si attestano entrambi intorno all’8%. Se per la maggior parte dei partiti le preferenze attuali sono quindi molto vicine ai risultati elettorali del 2023, il rapporto di forze tra PVL e Verdi si è nel frattempo equilibrato.

Il 10% di coloro che nel 2023 avevano votato per i Verdi sceglierebbe oggi il PS. Secondo YouGov, alcuni degli elettori che nel 2023 avevano votato per il PS, il PLR o il Partito di Centro preferirebbero oggi il PVL. Anche l'UDC riceverebbe sostegno dall'elettorato che nel 2023 aveva votato PLR e Centro; allo stesso tempo, tuttavia, il 4% degli elettori UDC del 2023 opterebbe oggi per uno dei partiti minori.

Secondo il barometro, UDC e PS sono quasi ugualmente popolari tra gli aventi diritto di voto di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I Verdi sarebbero il partito preferito dai giovani elettori, mentre l'UDC sarebbe più apprezzata dagli elettori tra i 30 e i 59 anni, mentre tra gli ultra 60enni sarebbe il Centro ad ottenere i migliori risultati.

Stando al sondaggio YouGov, le donne tendono a votare PS e Verdi, mentre UDC e PLR raccolgono maggior consenso tra gli uomini. Gli aventi diritto di voto senza diploma universitario si orientano tendenzialmente verso l’UDC. Lo schieramento rosso-verde è invece preferito soprattutto da giovani elettrici con un livello di istruzione universitario, conclude il barometro di YouGov per la cui indagine ha interpellato 31'000 svizzeri aventi diritto di voto.