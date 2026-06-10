Un 21enne e un 37enne, entrambi rumeni e residenti nel loro Paese, sono stati arrestati ieri, martedì, in quanto sospettati di aver messo a segno un furto con scasso, poco dopo le 5 dello stesso giorno, ai danni di una gioielleria in via Borgo ad Ascona, dove hanno forato il vetro del negozio.

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), precisando che è stata subito avviata un'approfondita attività d'indagine, che ha permesso di stabilire i movimenti degli autori.

A seguito di questo è stato messo in atto un dispositivo di ricerca, che ha portato all'intercettazione e al fermo dei due, da parte di agenti della Polizia cantonale e dei collaboratori dell'UDSC, mentre si trovavano a bordo di un'auto poco dopo le 20.30 in territorio di Muzzano.

Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di rinvenire attrezzi da scasso.

Al dispositivo hanno collaborato anche le polizie comunali di Ascona e della Città di Locarno.

Le ipotesi di reato nei confronti del 21enne e del 37enne sono di furto con scasso e danneggiamento. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Luca Losa.

Gli accertamenti dovranno stabilire le eventuali responsabilità dei due uomini in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.