Il TF deciderà il 12 dicembre se ripetere la votazione sull'età di pensionamento delle donne

Il 12 dicembre il Tribunale federale si pronuncerà in seduta pubblica sui ricorsi presentati contro il voto popolare del 25 settembre 2022 sull'età di pensionamento delle donne. I ricorrenti sostengono che il popolo non ha potuto esprimersi in cognizione di causa.

SDA

La proposta di innalzare l'età pensionabile delle donne a 65 anni ha ottenuto una maggioranza di appena il 50,6% dei voti.

Il 6 agosto di quest'anno però, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha annunciato che le previsioni di finanziamento dell'AVS, utilizzate durante la campagna di votazione, erano errate.

Questa ammissione ha indotto i Verdi, le Donne socialiste e un avvocato vodese a presentare ricorso al Tribunale federale contro il voto del 25 settembre 2022.

Tutti chiedono l'annullamento del risultato e la ripetizione della votazione. L'udienza si terrà giovedì 12 dicembre, secondo quanto riportato dal quotidiano romando Le Temps.

aula, ats