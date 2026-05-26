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Beneficiari in aumento L'AVS paga per la prima volta oltre 2,6 milioni di rendite di vecchiaia

SDA

26.5.2026 - 11:33

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Keystone

Il numero dei beneficiari di rendite AVS è nuovamente aumentato l'anno scorso. Complessivamente sono state erogate 2,64 milioni di rendite di vecchiaia, in progressione dell'1,6% rispetto all'anno precedente, ha comunicato oggi Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:33

Già nel 2024 il numero dei beneficiari di rendite di vecchiaia era aumentato di circa l'1,8%, ovvero di ben 44'000 persone. Quest'anno l'incremento è stato meno consistente, con una progressione di 40'400 persone.

Complessivamente, alla fine del 2025 l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) ha erogato circa 2,91 milioni di rendite, comprese quelle per vedove, vedovi e orfani. Circa un terzo delle rendite è andato a persone residenti all'estero.

Dal punto di vista finanziario, l'AVS ha chiuso nuovamente in positivo lo scorso anno. Le entrate hanno superato le spese di 1,8 miliardi di franchi. Tenendo conto dei proventi da capitale, l'utile è stato di 4,4 miliardi di franchi. Nel 2024 l'AVS aveva realizzato un utile di 5,6 miliardi di franchi.

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