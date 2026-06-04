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L'azienda spaziale americana Axiom Space sbarca in Svizzera: annunciata una nuova filiale a Lucerna

SDA

4.6.2026 - 18:01

La NASA ha scelto Axiom Space per progettare le tute spaziali che i suoi astronauti indosseranno durante le passeggiate lunari.
La NASA ha scelto Axiom Space per progettare le tute spaziali che i suoi astronauti indosseranno durante le passeggiate lunari.
Keystone

Axiom Space sbarca in Svizzera: l'azienda spaziale americana ha annunciato la creazione di una propria filiale a Lucerna.

Keystone-SDA

04.06.2026, 18:01

04.06.2026, 18:05

È destinata a diventare la piattaforma europea per la collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), i suoi stati membri, nonché partner di ricerca e industriali.

La notizia è stata resa nota in occasione dello Swiss Economic Forum (SEF), evento che riunisce a Interlaken personalità dell'economia, della scienza, della politica e dei media.

La nuova sede inizierà le sue attività operative in estate e si concentrerà su ricerca avanzata in microgravità, produzione nello spazio e capacità di calcolo in orbita.

Stando a quanto comunicato dall'azienda, la scelta della Svizzera è stata determinata non solo dalla sua neutralità, ma anche dalle favorevoli condizioni scientifiche e tecnologiche del paese.

Un gigante negli USA

Fondata nel 2016 dal miliardario Kam Ghaffarian e dall'ex direttore di programma della NASA Michael Suffredini, Axiom Space ha sede a Houston e conta circa un migliaio di dipendenti.

È uno dei maggiori operatori privati del settore spaziale negli Stati Uniti.

L'impresa sta sviluppando la prima stazione spaziale commerciale, destinata a succedere alla Stazione spaziale internazionale (ISS), e organizza missioni private di astronauti nello spazio.

Tra i suoi progetti figura anche la creazione di tute spaziali per le prossime missioni lunari della NASA.

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