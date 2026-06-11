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Organizzazione umanitaria Azione Quaresimale ha raggiunto oltre 5 milioni di persone nel 2025

SDA

11.6.2026 - 09:52

Il logo di Azione Quaresimale, organizzazione che in passato era conosciuta sotto il nome di Sacrificio Quaresimale
Il logo di Azione Quaresimale, organizzazione che in passato era conosciuta sotto il nome di Sacrificio Quaresimale
Keystone

L'organizzazione umanitaria Azione Quaresimale ha raggiunto nel 2025 circa 5,4 milioni di persone in tutto il mondo con i suoi progetti e programmi. Sul piano finanziario, ha chiuso l'anno per la prima volta dal 2022 con un'eccedenza, si legge in una nota odierna.

Keystone-SDA

11.06.2026, 09:52

11.06.2026, 10:09

Con costi pari a 21,6 milioni di franchi e ricavi pari a 22,25 milioni, Azione Quaresimale ha registrato un surplus di oltre 650'000 franchi, viene precisato.

L'organizzazione attribuisce la «stabilizzazione» finanziaria all'aumento dei contributi da parte di fondazioni, Cantoni e Comuni, nonché alle donazioni private destinate a progetti specifici. Grazie al risultato positivo, può aumentare i propri investimenti nei progetti. Nel 2025 sono confluiti circa 18 milioni di franchi, pari all'85% delle spese complessive, direttamente nel lavoro progettuale.

Con le sue attività, Azione Quaresimale ha raggiunto direttamente circa 508'000 persone, di cui il 60% erano donne. Altri 2,4 milioni di persone hanno potuto migliorare indirettamente le proprie condizioni di vita, si legge nel rapporto annuale. Inoltre, l'organizzazione con sede a Lucerna ha fornito aiuti umanitari in situazioni di emergenza in Burkina Faso, Haiti e nelle Filippine.

Azione Quaresimale, in passato nota come Sacrificio Quaresimale, sostiene, secondo quanto dichiarato dall'organizzazione stessa, persone economicamente e socialmente svantaggiate in dodici Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina nella realizzazione del loro diritto al cibo. Il suo lavoro è finanziato da donazioni private, fondazioni, organizzazioni ecclesiastiche, Comuni, Cantoni, aziende nonché dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

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