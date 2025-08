Azioni a rischio, aziende svizzere sotto tiro, ma Keller-Sutter resta ottimista

I dazi statunitensi sulla Svizzera potrebbero avere un impatto negativo sul mercato azionario. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Il governo statunitense sta inasprendo drasticamente le tensioni commerciali con la Svizzera: i dazi fino al 39% stanno colpendo pilastri fondamentali dell'export come orologi, cioccolato e prodotti farmaceutici. I mercati azionari tremano e l'industria reagisce in modo scioccato.

Particolarmente colpiti sono gli orologi, il cioccolato, il formaggio e i beni di consumo, che avranno un impatto drastico su aziende come Swatch, Lindt ed Emmi.

Anche l'industria farmaceutica rischia di essere sotto pressione: Donald Trump chiede tagli ai prezzi di aziende come Roche e Novartis, altrimenti c'è la minaccia di tasse fino al 200%.

La presidente della Confederazione e ministra dell'economia Karin Keller-Sutter spera in una soluzione diplomatica dell'ultimo minuto, ma gli analisti mettono in guardia da danni miliardari per l'industria elvetica delle esportazioni. Mostra di più

La mannaia di Washington è scesa sulla Svizzera: dal 7 agosto gli Stati Uniti impongono dazi del 39% sulle importazione elvetiche, superando anche i peggiori timori. Quella che era iniziata ad aprile con una drastica tassa del 31% si sta ora trasformando in una vera e propria offensiva commerciale.

Una brutale battuta d'arresto per l'industria rossocrociata delle esportazioni e un'amara delusione per tutti coloro che avevano sperato in un accordo mite del 15% come per l'UE.

Si temono scosse in borsa

Lunedì i mercati azionari svizzeri saranno probabilmente sotto pressione. Particolarmente colpiti sono i titoli industriali e dei beni di consumo, con orologi, gioielli, cioccolato e formaggio in testa, come scrive «Finanz und Wirtschaft».

Gli analisti di Jefferies fanno i nomi: Swatch Group, con una quota del 18% delle vendite negli Stati Uniti, è stato duramente colpito. I marchi a basso prezzo del gruppo sono particolarmente vulnerabili, anche se Omega gode di uno status di culto negli Stati Uniti.

Richemont se la cava un po' meglio, con una quota di poco inferiore al 10%, ma anche in questo caso l'aumento dei prezzi potrebbe essere inevitabile.

Swatch Group, alla richiesta di blue News, ha dichiarato: «Non abbiamo commenti da fare».

Aumento dei prezzi di cioccolato e formaggio

Gli iconici marchi svizzeri come Lindt, Nescafé, KitKat e il formaggio Gruyère stanno affrontando un dilemma sui prezzi. Anche se molto viene prodotto negli Stati Uniti, i prodotti premium come le capsule Nespresso e le specialità da esportazione di Emmi provengono ancora dalla Svizzera.

Lindt starebbe già esaminando alternative nella catena di fornitura. Sebbene Emmi esporti solo il 2% circa del suo fatturato in America, l'attività è redditizia e ora in grave pericolo.

Nestlé e il settore farmaceutico restano in silenzio

Per ora Nestlé rimane in silenzio. Ma è sbagliato pensare che la più grande azienda alimentare del mondo, con il 90% di produzione statunitense, sia immune. I prodotti importati, come Nespresso, potrebbero diventare molto più costosi per i clienti statunitensi.

Per l'industria farmaceutica la giornata è un doppio incubo. Anche se per il momento i farmaci restano esenti da dazi, il presidente americano Donald Trump sta facendo pressione: in una lettera a 17 giganti farmaceutici - tra cui Novartis e Roche - chiede riduzioni di prezzo vincolanti entro 60 giorni, altrimenti minaccia dazi fino al 200%.

Un giorno nero per la Confederazione, dice l'associazione industriale Interpharma. Il timore è che il repubblicano faccia sul serio e non si tratti di una tattica negoziale.

I dazi minacciano perdite miliardarie

Secondo i calcoli di Oddo BHF, i potenziali dazi sull'industria farmaceutica potrebbero costare a Novartis da 500 a 800 milioni di dollari all'anno. Per Roche si prevedono addirittura perdite potenziali fino a un miliardo di franchi svizzeri entro il 2026.

La situazione legale non è ancora chiara, ma il rischio è reale e l'incertezza cresce.

La ministra dell'economia Karin Keller-Sutter è ancora cautamente ottimista. «Di norma, non è mai detta l'ultima parola», ha dichiarato alla SRF. La scadenza del 7 agosto? Secondo Jefferies, potrebbe anche essere una manovra tattica, una trattativa in dirittura d'arrivo.