I ladri avrebbero agito soprattutto nelle ore notturne. Swiss conferma episodi isolati di furti a bordo e rafforza le misure di sensibilizzazione rivolte sia al personale di bordo sia ai viaggiatori.

Mentre i passeggeri dormono Bagagli a mano svaligiati sui voli Swiss: ecco su quale tratta è scattato l’allarme

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi mesi, sui voli tra Zurigo e Hong Kong si sono verificati alcuni furti nei bagagli a mano, soprattutto di notte mentre molti passeggeri dormivano.

Swiss definisce i casi molto rari, ma ha sensibilizzato gli equipaggi e invitato il personale a segnalare comportamenti sospetti.

La compagnia avverte inoltre i passeggeri di tenere con sé gli oggetti di valore e di non riporli nelle cappelliere. Riepilogo creato con

Chi vola tra Zurigo e Hong Kong farebbe bene a tenere sotto controllo i propri oggetti di valore.

Negli ultimi mesi, sulla tratta si sarebbero infatti verificati diversi furti all’interno dei bagagli a mano. A riferirlo è il portale specializzato in aviazione «aeroTELEGRAPH».

Secondo quanto riportato, i responsabili avrebbero agito soprattutto durante le ore notturne, approfittando del momento in cui le luci della cabina erano spente e molti passeggeri dormivano.

Swiss conferma che si sono verificati alcuni episodi di furto. In rapporto al numero complessivo dei voli, si tratterebbe comunque di casi «molto rari», ha precisato un portavoce della compagnia aerea. Non sono però state fornite cifre esatte.

La compagnia ha comunque deciso di intervenire.

In una comunicazione interna, il personale di cabina è stato informato dell’aumento delle segnalazioni registrate di recente. Agli equipaggi è stato inoltre raccomandato di custodire, per quanto possibile, i propri bagagli e gli oggetti di valore in vani richiudibili a chiave.

Equipaggi invitati a segnalare comportamenti sospetti

Il personale impiegato sulla tratta per Hong Kong viene inoltre sensibilizzato in modo particolare affinché segnali eventuali comportamenti sospetti.

«Quando ci viene segnalato un caso, informiamo le autorità del luogo di destinazione, affinché possano effettuare verifiche all’arrivo ed eventualmente fermare le persone sospette», ha spiegato il portavoce di Swiss.

Anche i passeggeri vengono ora messi in guardia. Sui voli tra Zurigo e Hong Kong, Swiss effettua regolarmente annunci in cabina invitando i viaggiatori a tenere con sé gli oggetti di valore e a non riporli nelle cappelliere.

Al momento, il gruppo Lufthansa non ritiene che il fenomeno riguardi l’intera rete di collegamenti. Un portavoce ha dichiarato che non si osserva un aumento generalizzato di episodi di questo tipo.