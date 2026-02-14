  1. Clienti privati
Vallese Sale il bilancio dei feriti nell'esplosione al carnevale di Bagnes

SDA

14.2.2026 - 20:18

Oggi pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un'esplosione su un carro allegorico. 

Il carro su cui è avvenuta l'esplosione
Il carro su cui è avvenuta l'esplosione
Polizia cantonale Vallese

Keystone-SDA

14.02.2026, 20:18

La deflagrazione ha causato il ferimento di undici persone. In un pirmo momento le autorità avevano parlato di otto feriti. Ii bilancio aggiornato è stato indicato stasera dalla polizia cantonale vallesana in un nota.

Il portavoce delle forze dell'ordine ha aggiunto che allo stato attuale delle indagini la causa più probabile dell'incidente sarebbe l'esplosione di un compressore d'aria di un cannone sparacoriandoli.

A dare in un primo tempo notizia dell'accaduto – avvenuto verso le 15.00 – erano stati i siti del quotidiano locale Le Nouvelliste e della radio Rhône FM.

Secondo l'emittente romanda RTS, si registra un ferito grave, che è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi (CHUV).

La Polizia cantonale vallesana ha potuto contare sul sostegno della Polizia comunale di Val de Bagnes, del CSI del Combins e dei mezzi messi a disposizione dall'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (KWRO 144).

Sono stati pure impiegati tre elicotteri di Air-Glaciers, quattro ambulanze e un medico di emergenza (SMUR).

