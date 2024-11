La consigliera di Stato uscente Esther Keller (PVL) reagisce alla lettura dei risultati del voto per corrispondenza che la danno chiaramente in vantaggio sulla sfidante dei Verdi. Keystone

La consigliera di Stato uscente Esther Keller (PVL) ha avuto la meglio sulla gran consigliera dei Verdi Anina Ineichen al ballottaggio per un seggio nell'esecutivo di Basilea Città. Dalla tornata elettorale è così uscito un governo fotocopia.

In base ai dati finali, l'esponente Verde liberale ha ottenuto 30'722 voti e alla sfidante dei Verdi sono andate 19'872 preferenze. La partecipazione ha raggiunto il 51,7%.

Le sette poltrone del consiglio di Stato della città-cantone rimarranno quindi così ripartite anche nella prossima legislatura: 3 esponenti del PS, 2 di LPD (il Partito liberale democratico che a Basilea non si è unito al PLR), 1 del Centro e 1 Verde-liberale.

Lo scorso 20 ottobre, per il primo turno, erano già stati eletti – in ordine di preferenze – Tanja Soland (PS), Kaspar Sutter (PS), Conradin Cramer (LDP), Lukas Engelberger (Centro), Mustafa Atici (PS) e Stephanie Eymann (LDP).

Anche in parlamento, il partito socialista si è confermato già al primo turno come la principale formazione politica, conquistando 31 seggi su 100, uno in più di quattro anni or sono. Seguono LDP (12), Verdi (12), UDC (12), PLR (7), Centro (7), Verdi Liberali (7), Basta (6), Evangelici (4) e altri (2). Visto che né la sinistra né i partiti borghesi arrivano a 51 seggi, i Verdi liberali potrebbero continuare a rimanere decisivi quando si tratterà di formare maggioranze.

