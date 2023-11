ore 12.28

In Ticino, quando sono stati scrutinati i risultati di 44 Comuni su 106, Marco Chiesa (UDC-Lega) risulta in vantaggio con il 41,1% delle preferenze, seguito da Fabio Regazzi (Centro) con 32,6%.

Più distanti Alex Farinelli (PLR) e Greta Gysin (Verdi), rispettivamente con il 27,3% e il 26,9% dei voti ricevuti finora. Ultima risulta Amalia Mirante (Avanti con Ticino e Lavoro) con il 20% delle preferenze.

Al primo turno, il 22 ottobre, nessun candidato aveva raggiunto la maggioranza assoluta richiesta. Se il trend emerso finora dovesse confermarsi, il Centro strapperebbe un seggio al PS, quello lasciato libero da Marina Carobbio, che in aprile è stata eletta in Consiglio di Stato. Il secondo seggio era occupato da Chiesa, che come era nelle previsioni non sembra avere difficoltà a trovare una riconferma.