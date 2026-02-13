Nelle ultime due settimane 26 persone si sono ammalate di legionellosi a Basilea. Una persona è morta e sette sono state ricoverate in terapia intensiva, ha comunicato oggi il Dipartimento cantonale della sanità. Il focolaio più probabile è stato individuato.

Secondo quanto riferito dalle autorità cantonali, venerdì è stata dismessa una torre di raffreddamento, contaminata da legionella, situata su un tetto di un edificio.

Il laboratorio cantonale ha inoltre esaminato altre nove torri di raffreddamento di impianti di refrigerazione e ventilazione, ha precisato ai media il direttore della sanità di Basilea Città, Lukas Engelberger (Centro).

Dei 26 malati, 25 hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. Attualmente nove sono ancora in cura. Sette persone sono ricoverate in terapia intensiva.

La legionellosi è una malattia primariamente respiratoria causata da batteri del genere Legionella che si trovano naturalmente nell'acqua. L'infezione, indica il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), avviene principalmente attraverso l'inalazione di piccolissime goccioline d'acqua aerosol, contenenti batteri di Legionella.

Esistono due quadri clinici. La forma grave è la malattia del legionario: da due a dieci giorni dal contagio si manifestano febbre, tosse, dolori muscolari e mal di testa, che possono portare a una grave polmonite. Nonostante il trattamento antibiotico, muore dal 5 al 10% dei malati. La forma lieve, la febbre di Pontiac, si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza e di solito guarisce spontaneamente nel giro di pochi giorni.

Il rischio di contrarre la malattia aumenta con l’età. Gli uomini ne sono colpiti molto più spesso delle donne. Sono particolarmente vulnerabili anche i fumatori e le persone con un sistema immunitario indebolito. Secondo l’UFSP, dal 2001 il numero di segnalazioni di legionellosi in Svizzera è in aumento. Nel 2025 sono stati segnalati all’UFSP complessivamente 529 casi probabili e confermati di legionellosi.