Secondo le prime ricostruzioni l'auto stava percorrendo l'Elisabethenstrasse in direzione del ponte Markthallenbrücke quando ha investito la donna, che – nonostante le misure di rianimazione compiute prima dalle forze dell'ordine e poi dai soccorritori – è deceduta sul luogo dell'incidente.

L'uomo è invece stato sottoposto a un test dell'alcol nel fiato, che ha dato un responso di 0,0 milligrammi al litro. La polizia dei trasporti, conclude la nota, sta ora indagando le cause del sinistro.