Incidente stradale
Basilea: una 42enne mortalmente investita sulle strisce pedonali
Gli agenti della polizia cantonale hanno tentato di rianimare la donna, invano. (Foto simbolica)
Keystone
Una 42enne è deceduta stanotte a Basilea dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un'automobile guidata da un 77enne. Lo riporta oggi in un comunicato la polizia cantonale di Basilea Città.
Secondo le prime ricostruzioni l'auto stava percorrendo l'Elisabethenstrasse in direzione del ponte Markthallenbrücke quando ha investito la donna, che – nonostante le misure di rianimazione compiute prima dalle forze dell'ordine e poi dai soccorritori – è deceduta sul luogo dell'incidente.
L'uomo è invece stato sottoposto a un test dell'alcol nel fiato, che ha dato un responso di 0,0 milligrammi al litro. La polizia dei trasporti, conclude la nota, sta ora indagando le cause del sinistro.