Industrie Werke Basel (IWB), l'azienda elettrica e dell'acqua potabile del cantone di Basilea Città, ha subito un attacco informatico che ha colpito un fornitore di servizi esterno, con la violazione dei dati di circa 40'000 clienti.

Sono stati sottratti nomi, indirizzi e informazioni tecniche relative ai contatori dell'energia, ma non numeri di telefono, email o coordinate bancarie, per cui il rischio di abuso è considerato basso, ha indicato oggi l'impresa. Le informazioni non consentono di risalire ai consumi energetici, né di visualizzare dati di fatturazione o pagamento.

Il fornitore terzo ha informato immediatamente IWB, che ha prontamente limitato lo scambio di dati e avviato verifiche di sicurezza, mentre i sistemi interni dell'azienda energetica non sono stati toccati. «Ci rammarichiamo profondamente per l'accaduto e abbiamo introdotto ulteriori controlli», afferma il presidente della direzione Claus Schmidt, citato in un comunicato. «La sicurezza dei dati è per noi una priorità».

I clienti interessati riceveranno una comunicazione personalizzata e sebbene non vi siano al momento prove di un uso fraudolento dei dati la società raccomanda massima cautela di fronte a contatti inaspettati che richiedano denaro o credenziali di accesso.