Un nuovo recordBattuta all'asta la targa più costosa di sempre in Svizzera: ecco quant'è stata pagata
SDA
4.3.2026 - 18:42
L'asta in rete per la targa automobilistica SO 1 ha fruttato al Canton Soletta 390'000 franchi, somma da primato in Svizzera per un oggetto di questo tipo.
Keystone-SDA
04.03.2026, 18:42
04.03.2026, 19:07
SDA
Il record precedente, per la targa ZH 24, era di 299'000 franchi e risaliva al 2024.
L'asta solettese, con un prezzo di partenza di 10'000 franchi, è durata una settimana e si è conclusa mercoledì sera. Sono state fatte 29 offerte. Il tempo a disposizione per presentarle è stato prolungato più volte di pochi minuti, poiché poco prima della chiusura prevista alle 17:00 ne sono state presentate altre.
La vendita odierna ha una storia alle spalle: durante una prima asta, tenutasi in dicembre, sono state presentate offerte abusive superiori al milione di franchi da acquirenti con nomi di fantasia. Le autorità avevano bloccato l'operazione, che oggi è invece andata a buon fine.