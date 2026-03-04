  1. Clienti privati
Un nuovo record Battuta all'asta la targa più costosa di sempre in Svizzera: ecco quant'è stata pagata

SDA

4.3.2026 - 18:42

La vendita odierna ha una storia alle spalle: durante una prima asta, tenutasi in dicembre, sono state presentate offerte abusive superiori al milione di franchi da acquirenti con nomi di fantasia.
La vendita odierna ha una storia alle spalle: durante una prima asta, tenutasi in dicembre, sono state presentate offerte abusive superiori al milione di franchi da acquirenti con nomi di fantasia.
Keystone

L'asta in rete per la targa automobilistica SO 1 ha fruttato al Canton Soletta 390'000 franchi, somma da primato in Svizzera per un oggetto di questo tipo.

Keystone-SDA

04.03.2026, 18:42

04.03.2026, 19:07

Il record precedente, per la targa ZH 24, era di 299'000 franchi e risaliva al 2024.

L'asta solettese, con un prezzo di partenza di 10'000 franchi, è durata una settimana e si è conclusa mercoledì sera. Sono state fatte 29 offerte. Il tempo a disposizione per presentarle è stato prolungato più volte di pochi minuti, poiché poco prima della chiusura prevista alle 17:00 ne sono state presentate altre.

La vendita odierna ha una storia alle spalle: durante una prima asta, tenutasi in dicembre, sono state presentate offerte abusive superiori al milione di franchi da acquirenti con nomi di fantasia. Le autorità avevano bloccato l'operazione, che oggi è invece andata a buon fine.

