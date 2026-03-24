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Incendio A Parigi Baume-Schneider visita gli ustionati di Crans-Montana

SDA

24.3.2026 - 20:30

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard visitano l'ospedale militare Percy a Parigi, dove viene curato un giovane svizzero rimasto ustionato nel rogo di Capodanno a Crans-Montana (VS).
La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard visitano l'ospedale militare Percy a Parigi, dove viene curato un giovane svizzero rimasto ustionato nel rogo di Capodanno a Crans-Montana (VS).
Keystone

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha visitato oggi un ospedale parigino dove sono ricoverati alcuni ustionati dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS). È stata l'occasione per rivolgere un ringraziamento al personale sanitario.

Keystone-SDA

24.03.2026, 20:30

24.03.2026, 20:38

La Francia ha accolto nei propri ospedali diversi grandi ustionati. Arrivata oggi nella capitale francese per la riapertura del Centro culturale svizzero (CCS), Elisabeth Baume-Schneider ha visitato l'ospedale militare Percy, dove sono curati alcuni di questi pazienti.

La responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha detto a Keystone-ATS di trovare «estremamente interessante come questo ospedale militare abbia svolto un ruolo fondamentale nel salvare vite umane insieme ad altri partner. Come l'ospedale di Sion, il CHUV o altri ospedali europei»

«Si vede che tutto è professionale, meticoloso». Come nel caso di un giovane svizzero ricoverato a Percy da circa 80 giorni. «Trovo che questi medici e tutte queste équipe siano straordinari. Non si tratta solo di tre o quattro giorni, è una situazione imprevedibile che dura nel tempo», ha aggiunto.

Accompagnata dal presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, la politica giurassiana ha sottolineato la grande competenza dell'ospedale militare francese nel trattare i grandi ustionati provenienti ad esempio da regioni in conflitto.

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