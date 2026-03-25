Baume-Schneider era contraria all'aumento della franchigia di cassa malati

I funzionari della consigliera federale Karin Keller-Sutter e del presidente federale Guy Parmelin si sono espressi a favore dell'aumento della franchigia minima di cassa malati (foto d'archivio). Keystone

Ha dovuto difendere il piano impopolare, ma non lo voleva affatto. Lo dimostrano i documenti interni: Elisabeth Baume-Schneider si è battuta contro l'aumento della franchigia di cassa malati in Consiglio federale.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio federale intende aumentare la franchigia minima di cassa malati da 300 a 400 franchi e collegarla automaticamente all'andamento dei costi sanitari.

Da dei documenti interni emerge che la consigliera federale del PS Elisabeth Baume-Schneider era contraria all'aumento e ha cercato di bloccarlo in Consiglio federale.

Le mozioni a favore del sì provenivano dall'amministrazione dei consiglieri federali Karin Keller-Sutter (PLR) e Guy Parmelin (UDC), che sono favorevoli a una maggiore responsabilità personale degli assicurati. Mostra di più

Di recente il Consiglio federale ha annunciato un piano che prevede l'aumento della franchigia minima di cassa malati da 300 a 400 franchi, e in futuro questa potrebbe essere automaticamente adeguata all'andamento dei costi sanitari.

Sebbene la proposta provenga da un rappresentante dell'UDC del Consiglio degli Stati, la proposta di legge è stata presentata dalla consigliera federale socialista Elisabeth Baume-Schneider.

La sua posizione personale è rimasta però in secondo piano. Infatti secondo il principio di collegialità i membri del Governo devono rappresentare le decisioni dell'intero organo pubblicamente.

Di conseguenza, la giurassiana è stata pesantemente criticata.

Adesso però dei documenti interni hanno gettato una nuova luce sul dibattito: la capa del Dipartimento federale dell'interno (DFI) non era solo contraria all'aumento, ma si è opposta attivamente alla mozione, chiedendo un netto «no» a tutte le proposte in tal senso in Consiglio federale.

Ecco chi ha spinto per la proposta di legge

I documenti erano finora noti al di fuori del Parlamento federale solo al «Blick», ma adesso anche blue News ha potuto visionarli. Inizialmente il DFI non li aveva pubblicati, a quanto pare proprio per il principio di collegialità.

Ecco come si presentava la proposta della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider: voleva respingere l'aumento della franchigia minima. ZVG

I documenti mostrano chi, all'interno del Governo, ha spinto per l'aumento: i dipendenti dell'Amministrazione federale delle finanze sotto la consigliera federale del PLR Karin Keller-Sutter e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nel dipartimento del presidente dell'UDC Guy Parmelin.

Nella cosiddetta consultazione d'ufficio - l'ultimo giro di feedback prima che una questione passi al Consiglio federale - l'amministrazione finanziaria ha sostenuto che la responsabilità personale degli assicurati dovrebbe essere rafforzata. Coloro che pagano di più utilizzano i servizi medici in modo più selettivo e con maggiore moderazione.

Questo è stato il feedback della SECO. La Segreteria di Stato dell'economia fa parte del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del consigliere federale Guy Parmelin. ZVG

La SECO ha aggiunto: «La franchigia minima è rimasta invariata da 20 anni (...) L'effetto di riduzione dei costi delle franchigie è stato dimostrato. I pagatori di premi sarebbero sollevati dall'adeguamento».

Un «azzardo morale»

I dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) confermano questo effetto. Le persone con una franchigia più alta pensano più spesso: "Ho davvero bisogno di andare dal medico?". Gli esperti chiamano questo effetto «azzardo morale».

Nella vita di tutti i giorni, ciò significa che le persone con una franchigia bassa di 300 franchi si recano più rapidamente dal medico in caso di disturbi, perché l'assicurazione sanitaria paga. Chi ha una franchigia più alta, di 400 o 1000 franchi, è più propenso a chiedersi se tè e Dafalgan possano essere sufficienti.

Ma questo effetto di risparmio non funziona solo per le persone sane. Un documento pubblicato dall'UFSP nel 2015 mostra che anche chi è già malato va meno spesso dal medico o risparmia sui farmaci non appena deve pagare di più. Questo può avere conseguenze sulla salute.

Il PS sta già pensando di indire un referendum se il Parlamento voterà la legge tra qualche mese. «Ci opporremo», ha dichiarato a blue News la consigliera nazionale Barbara Gysi (PS/SG). La consigliera avverte che saranno colpiti soprattutto gli anziani, i malati cronici e le famiglie a basso reddito.

La palla passa anche ai cittadini

La franchigia non è ancora stata aumentata. Il Consiglio federale ha presentato solo un progetto di legge. La palla passa ora ai partiti, alle organizzazioni e ai cittadini: questi hanno tempo fino al 22 giugno 2026 per presentare le loro osservazioni.

Il Governo mette a disposizione dei moduli di risposta a tale scopo e chiunque voglia partecipare può consultare il rapporto esplicativo e la bozza online.