«Il plurilinguismo è uno dei più grandi tesori del nostro Paese», ha dichiarato stasera a Lucerna. La responsabile del Dipartimento federale dell’interno, nel suo discorso del 1° agosto, ha descritto il plurilinguismo come una promessa «che vogliamo davvero capirci, al di là dei confini linguistici e culturali».

La «ministra» giurassiana ha criticato le tendenze osservate in alcuni cantoni di lingua tedesca – in particolare a Lucerna – contro l’insegnamento precoce del francese. La conoscenza delle altre lingue, a suo avviso, nazionali è più di una semplice questione scolastica. È una condizione indispensabile per la coesione nazionale, ha proseguito.

ll plurilinguismo rappresenta inoltre un vantaggio competitivo, a suo parere, poiché 250 milioni di europei parlano una delle lingue nazionali della Svizzera.

Il test di Rorschach citato da Pfister

Da parte sua, il «ministro» della difesa Martin Pfister, intervenendo stasera a Rorschach (SG), ha paragonato l’immagine della Svizzera al test di Rorschach in psicologia: a tutti viene mostrata la stessa immagine, eppure ognuno vi vede qualcosa di diverso. È proprio questa una delle forze del Paese.

«Come mi ha spiegato uno psicologo, il segreto del test di Rorschach sta nel non concentrarsi sui dettagli, ma sull’insieme», ha sottolineato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Sebbene il quadro globale possa risultare scoraggiante, Pfister intravvede regolarmente in Svizzera barlumi di speranza, in particolare nella solidarietà che si è manifestata dopo la catastrofe di Blatten (VS).