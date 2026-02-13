Keystone-ATS: Signora consigliera federale, approfittiamo del viaggio di ritorno dalla Nigeria per parlare del lavoro del governo. Presto inizierà la campagna per la votazione sul finanziamento della 13ma AVS. Non vede l'ora?

EBS: Il Parlamento ha preso la decisione, molto importante, di finanziare almeno parzialmente la 13ma rendita. Ora spetta a noi il compito di spiegarlo alla popolazione. I cittadini hanno detto sì alla 13ma mensilità AVS, sapendo che ciò ha un prezzo. L'aumento dell'IVA è un primo passo importante per mantenere stabile la previdenza sociale. Senza il finanziamento della 13ma rendita, l'AVS finirebbe rapidamente in difficoltà.

Keystone-ATS: Una potenziale difficoltà potrebbe essere il fatto che l'anno prossimo è già previsto un altro aumento dell'IVA, questa volta a favore dell'esercito. Crede davvero che il popolo accetterà entrambi i provvedimenti?

EBS: Entrambi i temi sono importanti, ma non bisogna confonderli. Proprio la fascia di popolazione più anziana, che sarà la prima a ricevere la rendita aggiuntiva, comprende che questa deve essere in qualche modo finanziata. Rimandare la questione non serve a nulla. Sono convinta che la maggioranza desideri un finanziamento sostenibile dell'AVS.

Keystone-ATS: Un'alternativa sarebbe l'innalzamento dell'età pensionabile.

EBS: Al momento questa non è un'opzione per il Consiglio federale. Il popolo l'ha bocciata molto chiaramente di recente. L'innalzamento dell'età pensionabile delle donne è ancora in corso. Tuttavia, con la riforma AVS 2030, il Consiglio federale vuole gettare le basi per discutere modelli di età pensionabile differenziata.

Keystone-ATS: Accantoniamo il dibattito sulle pensioni. Quali saranno le altre sue priorità fino alla fine della legislatura? Cosa vuole assolutamente far approvare dal Consiglio federale prima delle elezioni?

EBS: Il Dipartimento dell'interno è molto ampio dal punto di vista tematico, ci sono molti progetti importanti. Ad esempio, il risanamento dell'AI (Assicurazione Invalidità), i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e il rafforzamento delle lingue nazionali. E poi c'è la digitalizzazione nel settore sanitario, con il progetto Digisanté e la cartella clinica elettronica.

Keystone-ATS: La settimana scorsa la Posta ha annunciato il suo ritiro dalla cartella clinica elettronica. È una battuta d'arresto per lei?

EBS: Questa è una decisione della Posta, che si è ritirata per ragioni economiche. A maggior ragione ora è fondamentale andare avanti con la cartella clinica elettronica. La Posta ha comunque dichiarato di essere interessata a rientrare in un secondo momento.

Keystone-ATS: Crede che la cartella clinica digitale riuscirà un giorno a decollare davvero?

EBS: Deve farlo, sì. Non si può solo parlare di digitalizzazione senza fare nulla. Dobbiamo spiegare alle persone quali sono i vantaggi della digitalizzazione. Ad esempio, porta molta più trasparenza.

Keystone-ATS: Un altro compito a lungo termine è il contenimento della crescita dei costi sanitari. Che bilancio intermedio traccia in questo ambito?

EBS: Non siamo ancora dove dovremmo essere. Ma stiamo facendo progressi, passo dopo passo. Tutti desiderano il meglio dalle cure sanitarie. Anche la popolazione ha le sue responsabilità. Ad esempio, sarebbe un bene se più persone chiamassero una hotline medica d'emergenza invece di recarsi subito al pronto soccorso. Dobbiamo anche ridurre i trattamenti non necessari negli ospedali. Modificare il sistema è impegnativo perché ci sono molti attori coinvolti e ci sono in gioco molti soldi.

Keystone-ATS: Riguardo al suo futuro personale: quando ha assunto la carica, ha dichiarato che non avrebbe voluto sedere in Consiglio federale oltre l'età pensionabile ordinaria. Cosa significa? Continuerà anche dopo le elezioni del 2027?

EBS: A dicembre compirò 63 anni. E ho sempre detto che non voglio fare la consigliera federale fino a settant'anni. Tuttavia, questa carica mi dà molta energia e vedo che posso dare il mio contributo nella politica sociale e sanitaria, e che questo contributo è prezioso.

Keystone-ATS: Come vive l'atmosfera in seno al Consiglio federale? Quanto è difficile imporsi e farsi valere come ministra di una minoranza di sinistra in un governo dominato da una maggioranza borghese e maschile?

EBS: L'atmosfera nel Consiglio federale è buona. Discutiamo duramente sui temi, ma sempre con rispetto. I problemi personali non trovano spazio in Consiglio federale.

Keystone-ATS: Cosa farà durante la pausa estiva? Esiste una pausa per lei?

EBS: Sì, certamente. Viaggeremo nelle Dolomiti, faremo escursioni a piedi e in bicicletta. E poi non vedo l'ora di passare del tempo a casa. Mi sento molto bene nel mio Giura. È bello avere semplicemente del tempo per sé e per leggere.