  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Criminalità Raggiunto il livello record, Baume-Schneider: «Ogni femminicidio è uno di troppo»

SDA

21.8.2025 - 08:56

Secondo la consigliera federale, "ogni femminicidio è uno di troppo"
Secondo la consigliera federale, "ogni femminicidio è uno di troppo"
Keystone

I femminicidi in Svizzera hanno raggiunto quest'anno il livello record di 22 casi. Le misure d'emergenza adottate a giugno non sono sufficienti, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider alla radio svizzerotedesca SRF.

Keystone-SDA

21.08.2025, 08:56

21.08.2025, 09:11

Purtroppo, anche nella Confederazione donne e bambini non sono al sicuro in caso di crisi.

Già a giugno le autorità avevano segnalato un numero allarmante di donne e ragazze uccise da uomini in Svizzera. Martedì sera se ne sono aggiunte altre tre. A Corcelles (NE), un uomo di 52 anni ha ucciso la sua ex moglie e le due figlie.

«Le donne e i bambini devono chiedere aiuto, questo è fondamentale», ha affermato stamane la ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider in un'intervista alla SRF. Ha annunciato che dal prossimo anno sarà disponibile un numero di emergenza.

Inoltre, a novembre, sarà lanciata una campagna per informare le persone colpite sulle possibilità a loro disposizione.

Le misure di emergenza adottate prima dell'estate non sono ancora sufficienti, ha aggiunto Baume-Schneider. In occasione di una riunione straordinaria tenutasi a giugno, Confederazione, Cantoni e Comuni avevano concordato, ad esempio, di colmare le lacune esistenti in materia di posti nei centri di accoglienza e di emergenza.

Nell'ambito della prevenzione saranno impiegati più specialisti e in autunno il Consiglio federale intende già presentare il messaggio sulla revisione della Legge federale sull'aiuto alle vittime di reati, prima del previsto.

Tuttavia, una legge non è sufficiente per combattere il fenomeno, ha aggiunto la ministra della sanità. È necessaria una buona collaborazione tra tutte le autorità e l'accesso a un aiuto tempestivo.

Intanto, ieri sera circa 80 persone si sono riunite in silenzio a Neuchâtel per commemorare la donna e le sue due figlie uccise martedì sera a Corcelles, ha riferito una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS.

I partecipanti hanno deposto fiori e candele davanti alla fontana della giustizia, alcuni portavano cartelli con scritte come «Il femminismo disturba, il patriarcato uccide».

La manifestazione è stata organizzata dal movimento Sciopero delle donne, che ha chiesto ai deputati di presentare un'interpellanza urgente per richiedere ulteriori misure di protezione contro la violenza.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Uomo d'affari stupra una ragazzina su un aereo Swiss
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video

Altre notizie

Finanze cantonali. Perequazione finanziaria 2026, maggiori contributi ai comuni retici

Finanze cantonaliPerequazione finanziaria 2026, maggiori contributi ai comuni retici

Partiti svizzeri. Mühlemann e Vincenz-Stauffacher  si candidano alla co-presidenza del PLR

Partiti svizzeriMühlemann e Vincenz-Stauffacher  si candidano alla co-presidenza del PLR

Il Governo licenzia il messaggio. La nuova legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie è pronta. La palla passa al Parlamento. Ecco i punti principali

Il Governo licenzia il messaggioLa nuova legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie è pronta. La palla passa al Parlamento. Ecco i punti principali