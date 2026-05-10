Una pattuglia ha rincorso il giovane a sirene spiegate. (Foto simbolica) Keystone

Circolare a 151 km/h tra Lyssach e Hindelbank nel Canton Berna rischia di costare caro a un automobilista 25enne, che dovrà rispondere alla giustizia del reato di guida spericolata e si è visto revocare la licenza di condurre.

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Lo riferisce oggi la Polizia cantonale bernese in un comunicato.

Ieri sera poco prima delle 19.30 il giovane è stato colto in fallo durante un controllo radar, su un tratto di strada nel quale il limite è di 80 km/h, si legge nella nota.

Una pattuglia di polizia lo ha inseguito ed è riuscita a fermarlo con l'ausilio di lampeggianti e sirena. Il guidatore è quindi stato condotto in centrale, dove ha dovuto consegnare la patente.