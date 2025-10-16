  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grandi predatori Abbattuta nel Canton Berna una lince dopo degli attacchi al bestiame

SDA

16.10.2025 - 15:11

Il permesso di abbattimento è stato emesso lo scorso 17 settembre. (Foto simbolica)
Il permesso di abbattimento è stato emesso lo scorso 17 settembre. (Foto simbolica)
Keystone

Una lince è stata abbattuta da guardiacaccia nel canton Berna. L'esemplare, noto come B903, è stato autore di attacchi al bestiame nella zona di Kandergrund, per cui è stato emanato un ordine di uccisione.

Keystone-SDA

16.10.2025, 15:11

16.10.2025, 16:36

Animalisti allarmati. Lince preda le pecore di un consigliere nazionale UDC, sarà uccisa ignorando le linee guida

Animalisti allarmatiLince preda le pecore di un consigliere nazionale UDC, sarà uccisa ignorando le linee guida

Stando a un comunicato diramato oggi dalle autorità cantonali bernesi, il permesso di abbattimento era stato emesso lo scorso 17 settembre, dopo che la lince aveva predato diversi animali da allevamento.

La lince - identificata tramite fototrappole - è stata poi responsabile anche di un attacco avvenuto il 14 ottobre e soppressa la sera successiva, si legge nella nota.

La carcassa di B903 è stata trasferita in un istituto specializzato presso l'Università di Berna per ulteriori analisi.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Geppi Cucciari riapre la sua «Splendida Cornice». Woody Allen primo ospite di spicco
Giuseppe Zeno su Blanca 3: «Con Giannetta c'è un'intesa ancora più profonda»

Altre notizie

Votazioni 30 novembre. Per i promotori l'iniziativa sul servizio civico è la risposta concreta alle sfide attuali

Votazioni 30 novembrePer i promotori l'iniziativa sul servizio civico è la risposta concreta alle sfide attuali

Salute. L'UFSP consiglia i vaccini contro l'influenza, il Covid e il RSV alle persone a rischio

SaluteL'UFSP consiglia i vaccini contro l'influenza, il Covid e il RSV alle persone a rischio

Vertenza sindacale. Non c'è accordo sul contratto collettivo, lavoratori edili votano per lo sciopero, che inizierà in Ticino. Ecco quando

Vertenza sindacaleNon c'è accordo sul contratto collettivo, lavoratori edili votano per lo sciopero, che inizierà in Ticino. Ecco quando