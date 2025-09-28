  1. Clienti privati
Votazione cantonale Accolta un'iniziativa contro gli aumenti ingiustificati degli affitti nel canton Berna

SDA

28.9.2025 - 16:32

Nel canton Berna i locatari non dovranno rendere noto l'affitto precedente in caso di cambio di inquilino.
Keystone

Nel canton Berna è stata accolta con il 51,2% di voti favorevoli un'iniziativa contro gli aumenti ingiustificati degli affitti, lanciata dall'Associazione cantonale degli inquilini, con il sostegno del PS, dei Verdi e del PEV.

Keystone-SDA

28.09.2025, 16:32

28.09.2025, 16:36

La sua approvazione a sorpresa – grazie ai risultati di Berna e Bienne – comporta l'obbligo per i locatori di comunicare il canone precedente in caso di cambio di inquilino qualora il tasso di appartamenti sfitti – a livello cantonale o anche solo distrettuale – sia pari o inferiore all'1,5%, come è il caso dal 2022.

Il Consiglio di Stato e il Gran consiglio si erano espressi contro l'iniziativa; gli oppositori temevano che l'obbligo di compilare un apposito modulo comportasse solo un aumento della burocrazia e freni gli investimenti, e non risolvesse la situazione attuale sul mercato immobiliare.

Un obbligo analogo esiste già in numerosi cantoni, tra cui Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Lucerna e Zurigo.

La partecipazione al voto è stata del 46,6%.

