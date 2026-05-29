Un'adolescente è stata vittima di un'aggressione sessuale mercoledì sera a Bienne (BE). L'ignoto autore è fuggito dopo i fatti, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale bernese.

Der Blick ueber die Wohnhaeuser der Stadt Biel, fotografiert am Freitag, 9. Mai 2025 in Port. (KEYSTONE/Christian Beutler) KEYSTONE

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L'aggressione si è verificata poco prima delle 17.30, quando la giovane donna stava tornando a casa. All'improvviso uno sconosciuto l'ha afferrata da dietro e l'ha aggredita sessualmente.

L'adolescente si è difesa ed è riuscita a liberarsi dalla presa dell'uomo. Successivamente è fuggita, mentre l'aggressore si è dato alla fuga.

La polizia cantonale – che ha avviato le indagini sotto la direzione del Ministero pubblico regionale Giura bernese-Seeland – è alla ricerca di eventuali testimoni.