Un uomo di 61 anni, originario di Lucerna, è morto stamane nel lago di Bienne (BE) mentre faceva il bagno. Vani tutti i tentativi di rianimarlo, stando alla polizia cantonale bernese.

I soccorsi sono stati chiamati stamattina poco dopo le 10.45 quando alcune persone hanno intravvisto un corpo inanimato nello specchio d'acqua.

Nonostante i tentativi di rianimazione esperiti da alcune persone presenti che l'hanno portato a riva, il bagnante è deceduto sul posto. All'origine della tragedia, stando a quanto appreso finora, vi sarebbe un malore. La procura regionale del Giura-Seeland ha avviato un'inchiesta.