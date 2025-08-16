Incidente mortale per un basejumper a Grindelwald. (Immagine simbolica d'archivio). Keystone

Un basejumper è morto a Grindelwald, nel Canton Berna, dopo essersi buttato venerdì pomeriggio con la tuta alare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo è saltato dal punto di partenza «Eiger South» ed è precipitato in seguito a un urto con le rocce.

Keystone-SDA SDA

Il 34enne svizzero, domiciliato nel canton Berna, era stato segnalato come disperso venerdì sera. Immediatamente sono state avviate le ricerche, si legge in un comunicato odierno della polizia.

Grazie a un volo di ricognizione l'uomo è stato localizzato sul ghiacciaio Challifirn. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno però solamente potuto constatare il decesso.

Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche esatte dell'accaduto.