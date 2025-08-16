  1. Clienti privati
Canton Berna Basejumper muore a Grindelwald

SDA

16.8.2025 - 13:02

Incidente mortale per un basejumper a Grindelwald. (Immagine simbolica d'archivio).
Incidente mortale per un basejumper a Grindelwald. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Un basejumper è morto a Grindelwald, nel Canton Berna, dopo essersi buttato venerdì pomeriggio con la tuta alare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo è saltato dal punto di partenza «Eiger South» ed è precipitato in seguito a un urto con le rocce.

Keystone-SDA

16.08.2025, 13:02

16.08.2025, 14:06

Il 34enne svizzero, domiciliato nel canton Berna, era stato segnalato come disperso venerdì sera. Immediatamente sono state avviate le ricerche, si legge in un comunicato odierno della polizia.

Grazie a un volo di ricognizione l'uomo è stato localizzato sul ghiacciaio Challifirn. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno però solamente potuto constatare il decesso.

Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche esatte dell'accaduto.

