Un basejumper è morto a Grindelwald, nel Canton Berna, dopo essersi buttato venerdì pomeriggio con la tuta alare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo è saltato dal punto di partenza «Eiger South» ed è precipitato in seguito a un urto con le rocce.
Keystone-SDA
16.08.2025, 13:02
16.08.2025, 14:06
SDA
Il 34enne svizzero, domiciliato nel canton Berna, era stato segnalato come disperso venerdì sera. Immediatamente sono state avviate le ricerche, si legge in un comunicato odierno della polizia.
Grazie a un volo di ricognizione l'uomo è stato localizzato sul ghiacciaio Challifirn. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno però solamente potuto constatare il decesso.
Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche esatte dell'accaduto.