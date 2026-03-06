  1. Clienti privati
Berna Malore dell'autista, bus si schianta contro un'auto parcheggiata a Burgdorf

SDA

6.3.2026 - 11:13

Sul posto sono intervenuti i pompieri, i servizi sanitari e la polizia cantonale. (Foto simbolica)
Sul posto sono intervenuti i pompieri, i servizi sanitari e la polizia cantonale. (Foto simbolica)
Keystone

Ieri sera a Burgdorf (BE) un autobus di linea si è schiantato contro una macchina parcheggiata dopo che il conducente del mezzo pubblico aveva perso conoscenza.

Keystone-SDA

06.03.2026, 11:13

06.03.2026, 11:23

L'autista è rimasto ferito nell'impatto, mentre i cinque passeggeri a bordo sono rimasti illesi, ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

Stando alle ricostruzioni delle autorità, l'incidente si è verificato poco dopo le 20:50 quando l'uomo ha accusato un malore proprio mentre si stava immettendo in una rotatoria. Il mezzo pesante ha quindi invaso la corsia opposta ed è entrato in collisione a velocità ridotta con l'auto in sosta.

Dopo i primi soccorsi il conducente è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i pompieri, i servizi sanitari e la polizia cantonale.

