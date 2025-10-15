  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Berna Dimostrazione pro-Pal, gli organizzatori lamentano le violenze  della polizia

SDA

15.10.2025 - 16:15

Secondo i manifestanti, i feriti sarebbero 256.
Secondo i manifestanti, i feriti sarebbero 256.
Keystone

I movimenti che hanno organizzato la manifestazione pro Palestina di sabato scorso a Berna hanno denunciato le violenze della polizia di cui si ritengono vittime. Secondo loro il numero di manifestanti feriti si attesta a 256.

Keystone-SDA

15.10.2025, 16:15

15.10.2025, 16:26

In un comunicato odierno la trentina di organizzazioni coinvolte, tra cui Waves of Freedom responsabile della flottiglia svizzera per Gaza, esprimono il loro punto di vista sugli scontri che hanno sconquassato la città federale. «Avendo constatato un trattamento mediatico distorto, desideriamo fornire la nostra versione dei fatti», si legge nella nota. La polizia bernese avrebbe applicato una «brutalità senza mezze misure», in particolare nel momento in cui manifestanti stavano facendo ritorno verso la stazione. «Da un lato è stato azionato un cannone ad acqua, dall'altro i manifestanti sono stati colpiti da spray al pepe e manganellate», episodio che, secondo quanto riportato, avrebbe provocato numerosi feriti tra i dimostranti, ritrovatisi separati in due gruppi.

A quel punto una parte del gruppo sarebbe stata circondata dalle forze dell'ordine, che secondo gli organizzatori, avrebbero privato i manifestanti dei loro diritti fondamentali per quasi dodici ore. Durante questo periodo di tempo non sarebbe stato consentito l'accesso ai bagni, né distribuiti cibo e coperte nonostante la temperatura di 7°C, mentre il numero di bottiglie d'acqua disponibili era insufficiente. La coalizione di associazioni sostiene che in questa circostanza si siano pure verificati dei casi di ipotermia.

Gli organizzatori esigono ora una protezione ferma del diritto di manifestare e un'inchiesta «immediata, indipendente e imparziale» sui comportamenti della polizia di sabato.

I più letti

«Amo Hitler»: la chat privata che travolge i giovani dirigenti repubblicani
Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Lindsey Vonn interrompe il campo di allenamento in Cile, ecco come mai
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»

Altre notizie

Cambio della guardia. La diplomatica Pascale Baeriswyl lascia New York per andare a Strasburgo

Cambio della guardiaLa diplomatica Pascale Baeriswyl lascia New York per andare a Strasburgo

Svizzera. Sufficienti le disposizioni attuali per combattere il fenomeno dei certificati medici «compiacenti»

SvizzeraSufficienti le disposizioni attuali per combattere il fenomeno dei certificati medici «compiacenti»

Svizzera. Sistemi d'informazione, d'allerta e d'allarme alla popolazione da ammodernare

SvizzeraSistemi d'informazione, d'allerta e d'allarme alla popolazione da ammodernare