Un escursionista svizzero di 55 anni è stato coinvolto venerdì in un incidente mortale durante un'escursione a Erlenbach im Simmental, nell'Oberland bernese (BE). Le indagini sulle cause del decesso sono in corso.

Il lago Hinterstockensee presso la stazione intermedia della funivia Stockhornbahn, a sinistra, nei pressi di Erlenbach nella Simmental in un'immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

La polizia cantonale bernese è stata informata dell'incidente poco dopo le 13.15 di venerdì, si legge in un comunicato odierno.

Secondo i primi elementi dell'indagine, l'uomo stava facendo un'escursione con altre due persone verso Oberstockensee quando, per cause ancora da accertare, è caduto per diversi metri.