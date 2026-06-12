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Energia Importante blackout a Bienne, diversi quartieri della città bernese senza corrente

SDA

12.6.2026 - 08:08

Un'importante interruzione di corrente si è verificata questa mattina a Bienne (BE). Lo hanno reso noto le autorità attorno alle 07:00 tramite l'app Alertswiss. Secondo il fornitore di energia locale ESB, diversi quartieri sono colpiti.

Bienne, città bilingue per eccellenza (foto d'archivio).
Bienne, città bilingue per eccellenza (foto d'archivio).
sda

Keystone-SDA

12.06.2026, 08:08

12.06.2026, 08:25

La causa e la durata del blackout sono ancora ignote, hanno indicato le autorità cantonali bernesi.

Non sussistono pericoli, ma si suggerisce di staccare le apparecchiature ancora collegate a una presa e di evitare l'utilizzo di ascensori.

L'azienda elettrica ESB sta lavorando per risolvere il problema.

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