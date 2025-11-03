  1. Clienti privati
Svizzera Inaugurata la prima cassetta per la consegna di animali domestici indesiderati

SDA

3.11.2025 - 10:47

Gli animaletti verranno esaminati, curati e offerti in adozione. (Foto simbolica)
Gli animaletti verranno esaminati, curati e offerti in adozione. (Foto simbolica)
Keystone

La prima cassetta per la consegna di animali domestici indesiderati in Svizzera è stata inaugurata sabato a Hilterfingen (BE), vicino a Thun. Con questa iniziativa la fondazione Tierklappe vuole contrastare l'abbandono di conigli, porcellini d'india e altri roditori.

Keystone-SDA

03.11.2025, 10:47

03.11.2025, 10:56

Secondo la fondazione questo progetto pilota permette di lasciare anonimamente gli animaletti in caso di urgenza. La cassetta in legno è dotata di una videocamera, di un ventilatore e di un pannello solare ed è situata ai margini del bosco.

Una volta recuperata, la bestiola viene esaminata, curata e offerta in adozione due mesi più tardi.

La presidente di Tierklappe fondazione, che si finanzia unicamente tramite donazioni, ha dichiarato oggi sulle pagine dei quotidiani dell'editore Tamedia che l'iniziativa non vuole soltanto offrire rifugio agli animali, ma anche essere uno spunto per azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

Inoltre sul sito web della fondazione si legge che questa cassetta non rappresenta un lasciapassare per gli irresponsabili, bensì fornisce un'alternativa all'indifferenza. Si prevede infatti che tramite questa possibilità potranno essere salvati numerosi animali domestici.

