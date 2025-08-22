La responsabile delle finanze del Canton Berna Astrid Bärtschi. Keystone

I consiglio di Stato bernese pronostica per i conti 2026 un'eccedenza di 365 milioni di franchi. La responsabile delle finanze Astrid Bärtschi (Centro) vuole ridurre il debito di 10 milioni, è stato comunicato oggi.

Keystone-SDA SDA

Con questo preventivo il Cantone è sulla buona strada per l'applicazione della sua strategia finanziaria. Per il 2029 sono infatti previsti sgravi fiscali per un totale di 440 milioni di franchi per le persone fisiche e giuridiche.

Fra il 2026 e il 2029, Berna prevede di abbattere il debito di circa 200 milioni di franchi. Rispetto alle stime precedenti, il governo cantonale prevede tuttavia spese aggiuntive, in particolare nel settore dell'istruzione.

Questi esborsi dovrebbero essere compensati dalle entrate fiscali e dalla perequazione finanziaria.

Sempre per il 2026, il Cantone non prevede distribuzioni da parte della Banca nazionale svizzera (BNS). Queste dovrebbero riprendere solo a partire dal 2027.