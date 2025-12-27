Nonostante i rapidi soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. (Immagine simbolica). Keystone

Uno sciatore 16enne è morto venerdì nel comprensorio sciistico del Wiriehorn, nell'Oberland bernese. Il giovane è andato a scontrarsi contro un palo su una pista, rimanendo per terra esanime.

Keystone-SDA SDA

Una persona che lo accompagnava ha prestato i primi soccorsi assieme ad altri sciatori, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Nonostante i tentativi di aiutarlo, non c'è stato nulla da fare e il 16enne è morto sul posto.

Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava su una pista regolarmente segnalata, nel territorio del comune di Diemtigen. Indagini sono state avviate.