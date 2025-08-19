  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sport estremi Si schianta con tuta alare ai piedi dell'Eiger, muore 58enne americano

SDA

19.8.2025 - 18:27

Ieri un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato con la sua tuta alare da un elicottero. Lo statunitense è stato recuperato ai piedi dell'Eiger, nell'Oberland bernese, ha fatto sapere oggi la polizia cantonale.

L'Eiger, il Moench e la Jungfrau in una foto d'archivio
L'Eiger, il Moench e la Jungfrau in una foto d'archivio
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 18:27

Secondo le prime ricostruzioni, il 58enne ha spiccato il volo dal velivolo assieme ad altre tre persone attorno alle 10:00.

Stando alla polizia cantonale bernese l'uomo ha urtato alcuni alberi prima di schiantarsi al suolo.

I soccorritori, intervenuti immediatamente sul luogo dell'impatto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.

Sul posto è sopraggiunto anche un equipaggio della Rega nonché uno specialista del Soccorso alpino svizzero.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Altre notizie

Incidenti in montagna. Obvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Incidenti in montagnaObvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Svizzera. Esplodono i costi della Psicoterapia dopo la riforma

SvizzeraEsplodono i costi della Psicoterapia dopo la riforma

Guerra. Cassis: «Prontissimi a ospitare l'incontro tra Putin e Zelensky a Ginevra»

GuerraCassis: «Prontissimi a ospitare l'incontro tra Putin e Zelensky a Ginevra»