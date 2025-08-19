Ieri un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato con la sua tuta alare da un elicottero. Lo statunitense è stato recuperato ai piedi dell'Eiger, nell'Oberland bernese, ha fatto sapere oggi la polizia cantonale.

L'Eiger, il Moench e la Jungfrau in una foto d'archivio KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Secondo le prime ricostruzioni, il 58enne ha spiccato il volo dal velivolo assieme ad altre tre persone attorno alle 10:00.

Stando alla polizia cantonale bernese l'uomo ha urtato alcuni alberi prima di schiantarsi al suolo.

I soccorritori, intervenuti immediatamente sul luogo dell'impatto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.

Sul posto è sopraggiunto anche un equipaggio della Rega nonché uno specialista del Soccorso alpino svizzero.