Fatto di sangue è avvenuto venerdì, alle prime luci dell'alba, a Ittigen, nei pressi di Berna: dopo una violenta rissa un uomo e una donna hanno perso la vita, mentre un'altra ha riportato gravi ferite.

Il bilancio è pesante: due morti e una ferita grave. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le vittime sono morte in ospedale, dove erano state trasportate in gravi condizioni, precisa la polizia cantonale in una nota, aggiungendo che è alla ricerca di testimoni.

L'allerta è scattata alle 04.30. Sul posto è stato inizialmente trovato un uomo gravemente ferito steso sul marciapiede. In un edificio sono poi state rinvenute due donne, anche loro gravemente ferite.

Ci sono indizi concreti sull'identità di queste persone, ma non sono ancora state formalmente identificate. Un altro uomo coinvolto nell'alterco è fuggito e nonostante le ricerche non è ancora stato trovato, prosegue il comunicato.

L'intervento è stato condotto dalla polizia assieme a tre ambulanze, una squadra della Rega, specialisti dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna e vigili del fuoco di Ittigen e Moossee.

Il Ministero pubblico regionale di Berna-Mittelland ha aperto un'inchiesta.

mh, ats