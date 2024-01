Il consigliere federale Beat Jans. Keystone

Dopo un primo assaggio «internazionale» al WEF di Davos, il neo consigliere federale Beat Jans parteciperà oggi a Bruxelles per la prima volta all'incontro dei ministri dell'Interno dell'Ue per parlare di migrazione e sicurezza.

Durante l'incontro non verranno prese decisioni concrete. Scopo del viaggio del responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sarà la conoscenza degli omologhi europei per uno scambio di opinioni, come affermato dallo stesso Jans.

I problemi legati alla migrazione e alla sicurezza sono assai complessi e vanno risolti assieme, ha spiegato il «ministro» basilese. «E ciò è possibile solo se ci si vede personalmente e si conoscono gli obiettivi e le esigenze di ciascuno», ha sottolineato.

Oltre alla migrazione, i ministri affronteranno il tema della criminalità organizzata, in particolare in relazione al traffico di cocaina, fenomeno in forte crescita sia nell'Ue che in Svizzera.

Anche in questo campo Jans punta sulla cooperazione, dal momento che il contrasto al traffico di droga rappresenta un compito «molto difficile che può essere risolto solo cooperando con gli altri, ha spiegato il capo del DFGP.

bs, ats