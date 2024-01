Il consigliere federale Beat Jans Keystone

Il nuovo ministro della giustizia, Beat Jans, nelle sue prime settimane di mandato, si è fatto una prima idea del dossier dell'asilo. Il neo consigliere federale si aspetta un «anno impegnativo». La sua priorità sarà trovare una sistemazione per i richiedenti l'asilo.

Oggi il socialista basilese ha incontrato per la prima volta la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) per discutere della situazione. Ha poi visitato il Centro federale per richiedenti di Basilea.

«Ho visto in prima persona cosa significa condurre una procedura e rispondere a molte esigenze diverse», ha dichiarato Jans all'agenzia Keystone-ATS. È stata la sua prima visita a un centro federale per l'asilo. Ne seguiranno altre, in particolare in Ticino.

Una delle sue prime osservazioni è stata che non esiste una soluzione semplice. Ma ci sono possibilità per migliorare la situazione. L'asilo è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. «Dobbiamo agire assieme», ha detto il nuovo ministro della Giustizia.

A partire dall'estate si prevede un aumento significativo delle domande d'asilo, ha dichiarato ancora Jans. Sono quindi necessari ulteriori posti. L'obiettivo rimane quello di dare a tutti un tetto e di non fare assegnazioni premature ai Cantoni, ha sottolineato il ministro.

Mercato del lavoro

Un altro tema importante quest'anno sarà l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, comprese le persone con lo statuto S provenienti dall'Ucraina. «Nelle prossime settimane presenterò proposte concrete in Consiglio federale», ha dichiarato.

La sua predecessora, Elisabeth Baume-Schneider, che nel frattempo si è trasferita al Dipartimento federale dell'interno, l'anno scorso è stata piuttosto criticata per la gestione del dossier dell'asilo. Il Parlamento ha respinto un piano per ospitare i rifugiati in villaggi container. Il nuovo ministro della giustizia deve quindi riprendere molte delle questioni rimaste in sospeso.

mp, ats