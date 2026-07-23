L'uomo è stato notato mentre, alla guida di un'auto, imboccava una delle principali arterie comunali diretto verso un centro commerciale di Montano Lucino e, alla vista dei finanzieri, ha sin da subito cercato di sviare un eventuale controllo.

Una condotta anomala che ha spinto i finanzieri a fermare il mezzo per accertamenti.

Nel bagagliaio, sotto il pianale solitamente adibito all'alloggiamento della ruota di scorta, sono stati trovati diversi sacchetti della spesa con 200 panetti di hashish.

La droga e l’auto sono state sequestrate e l'uomo è stato arrestato per traffico di stupefacenti.