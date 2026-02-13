La Città di Bellinzona ha presentato oggi, giovedì, la sua Strategia nell’ambito del verde urbano, che dà seguito agli indirizzi fissati dal Programma di azione comunale (PAC). Il documento elaborato dal Municipio definisce 12 linee guida per affrontare in modo concreto le nuove sfide ambientali. Tra i punti chiave figurano il pieno riconoscimento del ruolo delle aree verdi (pubbliche e private, come parchi, giardini e spazi ricreativi o sportivi), l’adozione di un approccio trasversale che coinvolga i diversi settori dell’Amministrazione e il potenziamento della raccolta dati per la creazione del catasto del verde.