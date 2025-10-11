  1. Clienti privati
Svizzera Berna dice addio a Joy Matter, a lungo municipale e moglie di Mani Matter

SDA

11.10.2025 - 11:00

Joy Matter ha fatto sì che nessuno sfruttasse politicamente l'opera del marito.
Joy Matter ha fatto sì che nessuno sfruttasse politicamente l'opera del marito.
Keystone

Berna dice addio a Joy Matter, municipale di Berna che ha vissuto il passaggio cruciale da città dominata dai partiti borghesi a roccaforte rosso-verde, nonché moglie di Mani Matter (1936-1972) cantautore ancora oggi figura di culto nella Svizzera tedesca.

Keystone-SDA

11.10.2025, 11:00

11.10.2025, 11:11

Aveva da pochi giorni compiuto 90 anni, emerge dall'annuncio funebre pubblicato oggi.

Insegnante di inglese alle medie, Joy Matter è stata per lunghi anni – dal 1989 al 1996 – responsabile del dicastero scolastico di Berna, eletta su una lista ecologista. Nella sua prima legislatura ha fatto parte dell'ultimo municipio con maggioranza borghese: dal 1993 la sinistra ha infatti avuto più rappresentanti, cosa che è rimasta fino ad oggi.

Joy Matter si è impegnata in modo particolare per le organizzazioni per disabili e nel movimento femminista. Con il celebre cantautore dialettale Mani Matter ha avuto tre figli, che ha poi allevato da sola, quando il marito morì in un incidente stradale.

Si è occupata personalmente della gestione dell'eredità letteraria del marito e si è sempre opposta a un'appropriazione politica e commerciale delle sue opere. Si era detta però felice quando, ad esempio, i giovani durante gli scioperi per il clima avevano cantato le canzoni di Mani Matter (famoso il brano «Dene wos guet geit», quelli a cui va bene). Ciò dimostra che i suoi testi sono ancora attuali, aveva affermato in un'intervista.

