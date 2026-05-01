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Da una coalizione di sinistra «Basta pubblicità negli spazi pubblici»: ecco l'iniziativa  lanciata a Berna

SDA

1.5.2026 - 11:00

Secondo i promotori occorre riappropriarsi degli spazi pubblici.
Secondo i promotori occorre riappropriarsi degli spazi pubblici.
Keystone

Basta pubblicità negli spazi pubblici nella città di Berna: nel giorno della festa del lavoro un'ampia coalizione di organizzazioni di sinistra e associazioni critiche verso il consumismo ha lanciato l'iniziativa popolare «Bern werbefrei» (Berna senza pubblicità).

Keystone-SDA

01.05.2026, 11:00

01.05.2026, 11:33

Il testo punta a vietare la pubblicità commerciale esterna senza relazione locale – per esempio attraverso manifesti e schermi – su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per locandine culturali, bacheche pubbliche e insegne vicine ai negozi.

La maggioranza di sinistra del consiglio comunale aveva già approvato nel 2024 una mozione che andava nello stesso senso.

Durante la discussione sul preventivo 2026 il gruppo socialista ha però fatto marcia indietro, giungendo alla conclusione che, vista l'attuale situazione finanziaria, non si dovesse rinunciare al denaro proveniente dalle réclame.

L'affitto degli spazi pubblicitari garantisce infatti alla città ogni anno entrate per 5 milioni di franchi.

«È ora che la città si riprenda il proprio spazio»

Le altre organizzazioni di sinistra hanno quindi deciso di imbracciare l'arma della «städtische Initiative», strumento con cui i cittadini possono cambiare un regolamento della città: per arrivare a una votazione servono 5000 firme raccolte in sei mesi.

«Viviamo in un mondo invaso dalla pubblicità», argomentano i promotori in un comunicato odierno.

«Ovunque guardiamo, la nostra attenzione viene attirata da offerte commerciali. La pubblicità negli spazi pubblici, tuttavia, non può essere eliminata con un ad-blocker. Chi esce di casa non può sfuggire alla pubblicità».

Secondo la coalizione formata da varie formazioni, fra cui Verdi, Partito del lavoro e Giovani socialisti, la città sta diventando sempre più un'area di vendita: «i beni di consumo, promossi con immagini di vita positiva, inquinano l'ambiente».

«È ora che la città più di sinistra della Svizzera si riprenda il proprio spazio pubblico», concludono i sostenitori della proposta.

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