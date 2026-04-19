Seconda prorogaBerna continua ad analizzare i dati dei cellulari dei richiedenti
SDA
19.4.2026 - 14:27
La Confederazione ha prorogato per la seconda volta il progetto pilota volto a determinare l'identità dei richiedenti asilo facendo capo ai dati dei loro telefoni cellulari. Questa prassi sarà portata avanti fino all'introduzione di un software di supporto.
Keystone-SDA
19.04.2026, 14:27
19.04.2026, 14:37
SDA
Un portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha confermato all'agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata dal «Sonntagsblick», secondo cui il software forense verrà introdotto entro la fine dell'anno.
I cellulari dei richiedenti asilo vengono esaminati manualmente. Il software ha il vantaggio di consentire l'analisi di una maggiore quantità di dati nel tempo a disposizione, si legge sul domenicale.
La fase di test avrebbe dovuto concludersi lo scorso giugno, prima che la SEM la prorogasse una prima volta fino alla fine del 2025.
Conclusioni - fin qui - non attendibili
Ora la stessa SEM ha confermato che il progetto pilota è stato nuovamente prorogato. Di conseguenza, anche il rapporto annunciato in merito subirà un ritardo.
Anche dopo la prima proroga, la quantità di dati provenienti dai cellulari, dai computer e da altri supporti dati analizzati era insufficiente, ha precisato la SEM.
Non è stato quindi possibile ricavarne conclusioni attendibili.
Analisi a Basilea e Chiasso
In base alle esperienze finora raccolte, per circa la metà dei richiedenti asilo che entrano in Svizzera non è possibile accertare l'identità in modo inequivocabile.
Nell'ambito del progetto pilota, i supporti dati vengono analizzati nei due centri federali di asilo di Basilea e Chiasso, ma, a causa degli elevati ostacoli giuridici, solo se necessario e qualora ciò sia proporzionato.
Il progetto pilota si basa su un disegno di legge del 2024 approvato dal Parlamento.