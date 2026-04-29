DiplomaziaBerna e Skopje vogliono rafforzare gli scambi economici
SDA
29.4.2026 - 19:22
La Svizzera e la Macedonia del Nord intendono rafforzare i rapporti. Durante la sua visita oggi a Skopje, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discusso con i suoi interlocutori macedoni di scambi economici e del programma di cooperazione internazionale.
Keystone-SDA
29.04.2026, 19:22
SDA
Gli scambi economici, pari a circa 185 milioni di franchi, sono «relativamente modesti, ma in aumento», indica in una nota il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Circa un centinaio di imprese con sede in Svizzera operano in Macedonia del Nord.
Per rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi, è essenziale un contesto favorevole alle imprese, caratterizzato da certezza giuridica e istituzioni solide, precisa il DEFR.
Oltre alle relazioni bilaterali, è stata affrontata la situazione nei Balcani occidentali. Per Berna, «la stabilità e la prosperità di questa regione» sono una priorità della politica estera svizzera.
Programma di cooperazione
Durante la visita, la prima di un presidente della Confederazione in Macedonia del Nord, entrambe le parti hanno elogiato le relazioni tra i due Paesi, secondo il comunicato. Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza di una forte diaspora della Macedonia del Nord in Svizzera (oltre 100'000 persone) e dai programmi di cooperazione internazionale in atto dal 1992.
È in corso un programma di cooperazione che durerà fino al 2028. Esso sostiene i processi di riforma nei settori della governance democratica, dello sviluppo economico, delle risorse idriche e della protezione dell'ambiente.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera