I pompieri non hanno avuto difficoltà a spegnere le fiamme. Keystone

Nella notte fra sabato e domenica, si è verificato un incendio in una palazzina di Bützberg, località dell'Altopiano a circa metà strada fra Berna e Aarau. Non si registrano feriti.

Keystone-SDA SDA

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, le fiamme sono divampate in un appartamento e l'allarme è stato dato alle 03.30. I pompieri giunti sul posto hanno rapidamente avuto ragione del rogo.

La maggior parte degli inquilini dello stabile è riuscita a mettersi in salvo autonomamente: tre persone sono però state allontanate dall'edificio utilizzando un'autoscala. Sono in corso indagini per determinare la causa dell'incendio e l'entità dei danni materiali.