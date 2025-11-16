  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel canton Berna Fiamme in una palazzina, tre persone salvate con l'autoscala

SDA

16.11.2025 - 14:00

I pompieri non hanno avuto difficoltà a spegnere le fiamme.
I pompieri non hanno avuto difficoltà a spegnere le fiamme.
Keystone

Nella notte fra sabato e domenica, si è verificato un incendio in una palazzina di Bützberg, località dell'Altopiano a circa metà strada fra Berna e Aarau. Non si registrano feriti.

Keystone-SDA

16.11.2025, 14:00

16.11.2025, 14:10

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, le fiamme sono divampate in un appartamento e l'allarme è stato dato alle 03.30. I pompieri giunti sul posto hanno rapidamente avuto ragione del rogo.

La maggior parte degli inquilini dello stabile è riuscita a mettersi in salvo autonomamente: tre persone sono però state allontanate dall'edificio utilizzando un'autoscala. Sono in corso indagini per determinare la causa dell'incendio e l'entità dei danni materiali.

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
La Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato
Debacle svizzera a Levi, Braathen conquista la prima vittoria per il Brasile e scrive la storia dello sci
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»

Altre notizie

Svizzeri in difficoltà. I premi di cassa malati pesano sempre di più, è allarme indebitamento

Svizzeri in difficoltàI premi di cassa malati pesano sempre di più, è allarme indebitamento

Dal 20 al 23 novembre. Ecco la Gara dell'esercito, erede dello storico Swiss Raid Commando

Dal 20 al 23 novembreEcco la Gara dell'esercito, erede dello storico Swiss Raid Commando

«No alle multinazionali». Ginevra: in 500 manifestano per la giustizia sociale e climatica

«No alle multinazionali»Ginevra: in 500 manifestano per la giustizia sociale e climatica