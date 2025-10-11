  1. Clienti privati
Svizzera A Berna sono 2'000 persone  a manifestare per la Palestina e contro l'immobilismo politico

SDA

11.10.2025 - 16:27

La manifestazione è stata promossa da gruppi filopalestinesi di tutta la Svizzera.
Keystone

Circa 2'000 persone si sono radunate oggi sulla piazza della stazione di Berna per una manifestazione, non autorizzata, contro la guerra condotta da Israele a Gaza. La polizia è presente in forze.

Keystone-SDA

11.10.2025, 16:27

Il traffico è stato in parte limitato a titolo preventivo, ha osservato una giornalista di Keystone-ATS sul posto. «Free, free Palestine» (Palestina libera) scandiscono i manifestanti.

Nei loro slogan hanno preso di mira anche la politica svizzera: «Neutralità macchiata di sangue», recita ad esempio uno striscione.

Alla stazione e nel centro storico la presenza della polizia è massiccia, anche con corpi provenienti da altri Cantoni. Palazzo federale è stato isolato e recintato con una barriera mobile. È inoltre pronto all'uso un idrante.

La manifestazione è stata promossa da gruppi filopalestinesi di tutta la Svizzera. Anche movimenti di sinistra come lo Sciopero per il clima Svizzera o la gioventù comunista hanno condiviso l'appello a dimostrare sulle reti sociali.

Non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione per la manifestazione. La settimana scorsa, la città di Berna ha chiesto pubblicamente agli organizzatori di provvedere in tal senso. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha sconsigliato la partecipazione.

