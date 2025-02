La testa del corteo partito dalla Munsterplatz. Keystone

Una manifestazione nazionale per la pace in Ucraina è iniziata a Berna nel primo pomeriggio: i partecipanti sfileranno nel centro storico della città prima di riunirsi sulla Piazza federale per assistere ai discorsi.

Keystone-SDA, dagr, ats SDA

Secondo un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS, al punto di partenza del corteo, nella piazza davanti alla cattedrale di Berna, si sono ritrovate circa 2000 persone.

Sul palco eretto in Piazza federale si esprimeranno tra gli altri l'ambasciatore ucraino in Svizzera e di un ex sindaco della città ucraina di Mariupol, invasa dalla Russia.

Secondo gli organizzatori, l'obiettivo centrale della manifestazione è chiedere una pace giusta in Ucraina, e sottolineare che anche la Svizzera ha una responsabilità in questo senso.